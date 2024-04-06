Afyonkarahisar'da 3 tekerlekli motosiklet devrildi, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 3 tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında biri çok 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.İ., Ş.K. ve 7 yaşındaki S.K., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR