Afyonkarahisar'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Hisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki 3 katlı binanın giriş katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangının ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR