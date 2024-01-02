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Afyonkarahisar'da 3 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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Afyonkarahisar'da Sahipata Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangında ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.E., isimli şahsın yaşadığı daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da olmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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