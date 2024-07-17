Afyonkarahisar'da 3 iş yerinde yapılan baskında 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından 3 iş yerine yapılan baskında 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları kaçak tütünü satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ardından kent merkezindeki 3 iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirirken, K.B. ve S.K., hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR