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Afyonkarahisar'da 3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 ayrı suçtan 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.A. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahsın işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da 3 ayrı suçtan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 3 ayrı suç kaydı ile hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. (28) isimli şahıs Ahmetpaşa beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinanpaşa Jandarma Dolandırıcılık Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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