Afyonkarahisar'da 3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 ayrı suçtan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 3 ayrı suç kaydı ile hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. (28) isimli şahıs Ahmetpaşa beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR