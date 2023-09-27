Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada 28 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada 28 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar çevre yolunda güvenlik güçleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine iki araç durduruldu. Araçlarda arama yapan ekipler 28 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından araçlarda bulunan 5 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, aramada ele geçirilen tabancaların özenle paketlendikleri dikkatlerden kaçmadı.