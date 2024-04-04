Afyonkarahisar'da 28 Gram Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından 28 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 28,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan İ.A., isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR