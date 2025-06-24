Afyonkarahisar'da 219 Kaçak Cep Telefonu Tamir Aparatı Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 219 Kaçak Cep Telefonu Tamir Aparatı Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da polis, bir otomobilde 219 adet kaçak cep telefonu tamirinde kullanılan elektronik tamir aparatları buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 219 adet kaçak cep telefonu tamirinde kullanılan elektronik tamir aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Çay İlçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 219 adet kutu içerisinde telefon tamirinde kullanılan elektronik tamir aparatları ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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