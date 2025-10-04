Haberler

Afyonkarahisar'da 210 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 210 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis ekipleri, Afyonkarahisar'da yaptıkları denetimlerde şüpheli bir kamyonette 210 bin adet sahte bandrollü boş makaron buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 210 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada ekipler 210 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayın ardından araç da bulunan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.