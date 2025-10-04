Afyonkarahisar'da 210 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 210 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada ekipler 210 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayın ardından araç da bulunan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR