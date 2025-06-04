Afyonkarahisar'da 21 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 21 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 21 farklı suçtan toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.A. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 21 farklı suçtan toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Y.A., isimli şahsın 21 farklı dosyadan toplam 10 yıl 6 ay hapis ve 19 bin TL para cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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