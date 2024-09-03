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Afyonkarahisar'da 21 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık, fuhuş, adam yaralama, tehdit, şantaj gibi 21 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 18 yıl 30 ay 78 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından Kızılören'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık, fuhuş, adam yaralama, tehdit, şantaj gibi 21 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 18 yıl 30 ay 78 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından Kızılören'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya temin etmek, tehdit, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık, şantaj suçlarından toplamda 21 ayrı suç kaydı ile 18 yıl 30 ay 78 gün hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs Kızılören'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Suç

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