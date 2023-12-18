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Afyonkarahisar'da 200 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi

18 Aralık 2023 13:04 Güncelleme: 13:05 Abone Ol

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan trafik denetiminde 200 araç sürücüsüne para cezası kesildi. Denetimde hatalı park etme, hız sınır ihlali ve diğer trafik kurallarına uymama gibi suçlar tespit edildi.