Afyonkarahisar'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi. Denetimlerde durulan şahıslar ile araçlarda yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, şahıslar ile ilgili işlem yapıldığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından
26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde durulan şahıslar ile araçlarda yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, şahıslar ile ilgili işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR