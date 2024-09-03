Afyonkarahisar'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından

26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde durulan şahıslar ile araçlarda yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, şahıslar ile ilgili işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR