Afyonkarahisar'da 20 Litre Sahte El Yapımı Viski Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde bir şahsın sahte el yapımı alkol sattığı adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada 20 litre sahte el yapımı viski ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipler baskın yaptıkları evde 20 litre sahte el yapımı viski ele geçirdi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahsın sahte el yapımı alkol sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 20 litre sahte el yapımı viski yakaladı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR