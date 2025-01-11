Üye Girişi
Haberler
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Afyonkarahisar'da 2 Ton Bozulmuş Sucuk Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 2 Ton Bozulmuş Sucuk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma tarafından durdurulan kamyonette insan sağlığını tehlikeye atan 1 ton 940 kilogram bozulmuş ve etiketsiz sucuk bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 1 ton 940 kilogram bozulmuş ve etiketi değiştirilmiş sucuk ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde yol kontrolü gerçekleştirildi. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince birlikte yapılan kontrolde insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş ve etiketsiz 1 ton 940 kilogram sucuk ele geçirildi. Olayın ardından sucuklara el konulurken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
img

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
Galatasaray, Fenerbahçe'yi fena bombaladı: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?

Galatasaray Ali Koç'u yerden yere vurdu
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı

Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.