Afyonkarahisar'da 2 Ton Bozulmuş Sucuk Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonette 1 ton 940 kilogram bozulmuş ve etiketi değiştirilmiş sucuk ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde yol kontrolü gerçekleştirildi. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince birlikte yapılan kontrolde insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş ve etiketsiz 1 ton 940 kilogram sucuk ele geçirildi. Olayın ardından sucuklara el konulurken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR