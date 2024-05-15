Afyonkarahisar'da 2 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 2 aracın çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T., yönetimindeki 43 AFA 267 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.B., idaresindeki 03 BK 852 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile M.B., K.B. ve B.E.B., hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR