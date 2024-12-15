Afyonkarahisar'da 2.8 Ton Sahte Bandrollü Tütün Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis, şüpheli bir tırı durdurarak 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirdi. Bir kişi hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir tırda aramam yapıldı. Aramada karton kutular içerisinde 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Yakalanan tütünlere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR