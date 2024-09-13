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Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki genç otomobilinde ölü bulundu

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Jandarma, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki genç otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Jandarma olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay, Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobildeki şahsın başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 19 yaşındaki Halilhan K., olduğunu belirledi.

Şahsın cesedi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri ise olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde başlattığı inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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