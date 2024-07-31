Afyonkarahisar'da 19 suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 19 farklı suç kaydı bulunan ve 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde hakkında 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan A.O.'nun peşine düştü. Şahsı polis ekiplerinin kent merkezindeki takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR