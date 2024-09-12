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Afyonkarahisar'da 162 Bin 232 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri son yılların en büyük uyuşturucu hap operasyonlarından birine imza atarken, durdurulan bir minibüste yapılan aramada koliler içerisinde 162 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri son yılların en büyük uyuşturucu hap operasyonlarından birine imza atarken, durdurulan bir minibüste eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada koliler içerisinde 162 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada; 162 bin 232 adet uyuşturucu hap, 11 gram ağırlığında 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak E.K. ve B.A. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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