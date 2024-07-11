Afyonkarahisar'da 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da iki farklı suçtan toplamda 16 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde 13 suç kaydı bulunan ve M.E.T.'nin hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 2 farklı dosyadan toplamda 16 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından kent merkezinde polis tarafından yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklnarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR