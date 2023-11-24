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Afyonkarahisar'da 150 Bin Makaron ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette 150 bin makaron ve 793 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.