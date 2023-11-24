Afyonkarahisar'da 150 Bin Makaron ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette 150 bin makaron ve 793 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'da kamyonetinde 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta 150 bin boş makaron ile 793 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Sürücü S.O. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa