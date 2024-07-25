Afyonkarahisar'da 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı köyde jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Y.A. (22) isimli şahsın 'Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen jandarma ekipleri şüpheliyi saklandığı Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR