Afyonkarahisar'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 15 yılı hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalamasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile 15 yıl hapis cezası bulunan M.D., isimli şahıs kent merkezindeki Hıdırlık Tepesi mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR