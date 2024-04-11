Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında 15 yaşındaki çocuk kullandığı motosiklette hayatını kaybetti.

Kaza, Göçerli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç, (39) idaresindeki 15 ABZ 542 plakalı otomobil, Göçerli köyü yakınlarında F.D'nin (15) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki M.Ç, (59) S.Ç, (40) G.Ç. (39) ile N.Ç, (2) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü F.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.Ç., gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR