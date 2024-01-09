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Afyonkarahisar'da 140 Bin Adet Boş Makaron ve 161 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 140 bin adet boş makaron ile 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 140 bin adet boş makaron ile 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bir H.B., isimli şahsın evine yapılan baskında 140 bin adet boş makaron ile 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayın ardından H.B., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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