Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada hakkında 'mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suç kaydı ile 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ç., isimli şahıs kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR