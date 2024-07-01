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Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulunan ve 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulunan ve 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hakkında 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan ve 12 suç kaydı olan V.O., isimli şahıs kent merkezinde yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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