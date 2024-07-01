Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulunan ve 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hakkında 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan ve 12 suç kaydı olan V.O., isimli şahıs kent merkezinde yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR