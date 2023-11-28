Haberler ›› 3. Sayfa ›› Afyonkarahisar'da 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2023 16:01 Son Güncelleme: 16:02 Abone Ol

Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama sonucunda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.