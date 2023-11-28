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Afyonkarahisar'da 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama sonucunda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan araç ve şüpheliler üzerine arama yapıldı.

Yapılan aramada, 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili U.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tragger Narkotik Suçlar Uyuşturucu Gözaltı 3. Sayfa Haberler

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