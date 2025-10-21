Afyonkarahisar'da 11 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde S.S., isimli şahsın

'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması' suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR