Afyonkarahisar'da 11 ayrı hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da yaşanan 11 ayrı hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldıkları demir ve bakır malzemeler ile birlikte bir pideci dükkanından fırın tepsisi ve para da çaldığı belirlendi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı, firari olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar'da 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişiden ikisi tutuklanırken, birinin ise yakalama çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yaşanan 11 ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların girdikleri inşaatlardan demir kalıplar ile birlikte demir ve bakır malzemeler çaldıkları belirtilirken, şüphelilerin ayrıca girdikleri bir pideci dükkanında ise fırın tepsisi ve parada çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler olayı gerçekleştiren şahısların E.Ş. (19), A.G. (19) ve A.K. (15) olduğu belirlendi. Ardından operasyon yapan ekipler A.G. ve A.K.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahsında tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Öte yandan, firari olduğu belirtilen E.Ş.'nin yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR