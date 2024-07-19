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Afyonkarahisar'da 107 Bin 400 Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 107 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Sandıklı ilçesinde bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda boş makaronlar, doldurulmuş makaronlar ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 107 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Sandıklı ilçesinde bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 107 bin 400 adet boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş makaron ve 42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından G.A., isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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