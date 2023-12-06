Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 1 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçerek şüpheli şahsın kullandığı kamyoneti durdurdu ve yapılan aramada büyük miktarda makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 1 Milyon 600 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 1 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheli şahsın kullandığı kamyoneti aldıkları güvenlik önlemi sonrası durdurarak arama yaptı. Aramada 1 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili E.İ., isimli şahıs ise gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR