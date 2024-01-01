Afyonkarahisar Bolvadin'de Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 625 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden sorgulaması yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Bolvadin-Emirdağ, Çay ve Çobanlar karayolu üzerinde trafik denetimi yapıldı. Denetimde 415 araç durdurulurken durdurulan araçlarda 625 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, 415 aracın evrakları kontrol edildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, cezai işlem ise uygulanmadığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR