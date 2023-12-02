Afyonkarahisar Bayat'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Köroğlubeli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CSJ 987 plakalı otomobil sürücüsü R.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan İ.Ç. ve K.Ç., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR