Afyon Pastırması, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon Pastırması Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 34.'ncü ürünümüz oldu.

Afyonkarahisar'ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR