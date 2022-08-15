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Afyon haberi | Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor

Afyon haberi | Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor

Afyon haberler... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafiğin güvenliğinin arttırılması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri gece gerçekleştirilen denetimlerini gündüz de sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafiğin güvenliğinin arttırılması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri gece gerçekleştirilen denetimlerini gündüz de sürdürüyor.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında sürücülere yönelik gece gerçekleştirdikleri alkol, emniyet kemeri ve direksiyonda cep telefonu kullanımı ile ilgili denetimlerine gündüzde devam ediyor. Denetim çerçevesinde kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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