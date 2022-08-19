Afyon haberi: Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Afyon 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzağaç Beldesi girişinde durdurdukları araçtan uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzağaç Beldesi girişinde durdurdukları araçtan uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aldıkları istihbarata dayanarak, Uşak'tan Afyonkarahisar'a gelen 03 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler uyuşturucu maddeler el geçirdi. Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi girişinde söz konusu araç durduruldu. N.A., G.D, Ş.G. ve A.R.G. isimli şahıslar kontrol altına alınarak yapılan aramada; (468) adet Regapen (300) mg. Sentetik ecza olarak bilinen hap ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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