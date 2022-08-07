Afyon haberleri: Kahvede çay içen vatandaş, yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu

Kahvede çay içen vatandaş, yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu

EDİRNE - Edirne'de husumetlisine kurşun yağdıran zanlının silahından çıkan kurşunlar, kavgadan haberi dahi olmayan köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti.

İddialara göre, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki şüpheli, kahvehanelerin bulunduğu meydanda karşılaştı. Şüphelilerden biri yanında bulunan silahla, husumetlisine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar ise, husumetliye değil kavgadan haberi dahi olmayan köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti. Bacağından yaralanan Rıfat Gür, olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne kent merkezinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gür'ün tedavisine devam ediliyor. Olayın şüphelisi de, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.