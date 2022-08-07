Afyon haberleri: Kahvede çay içen vatandaş, yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberleri: Kahvede çay içen vatandaş, yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu

Afyon habere göre Kahvede çay içen vatandaş, yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu Edirne'de husumetlisine kurşun yağdıran zanlının silahından çıkan kurşunlar, kavgadan haberi dahi olmayan köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti.

 - Güncelleme:

Kahvede çay içen vatandaş, yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu

EDİRNE - Edirne'de husumetlisine kurşun yağdıran zanlının silahından çıkan kurşunlar, kavgadan haberi dahi olmayan köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti.

İddialara göre, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki şüpheli, kahvehanelerin bulunduğu meydanda karşılaştı. Şüphelilerden biri yanında bulunan silahla, husumetlisine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar ise, husumetliye değil kavgadan haberi dahi olmayan köy kahvesinde çay içen vatandaşa isabet etti. Bacağından yaralanan Rıfat Gür, olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne kent merkezinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gür'ün tedavisine devam ediliyor. Olayın şüphelisi de, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Lalapaşa Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title