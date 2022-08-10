Haber : Afyon haber | Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haber | Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama

 - Güncelleme:
Afyon haber | Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama

Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da düşen eğitim uçağıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, olayın maddi hasarla atlatıldığı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da düşen eğitim uçağıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, olayın maddi hasarla atlatıldığı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Akşam 20.15 civarında yaşanan olayda Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından kalkan iki kişilik uçak ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle düştü. 2 pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğine düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde basın mensuplarının uçağın düştüğü yere girişlerine izin vermeyerek görüntü alınmasının önüne geçmeye çalıştı.

(Gökten Ceylan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title