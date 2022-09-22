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Afyon 3. sayfa: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Afyon sakızını saklama kaplarının ahşap kapaklarına gizlemişler

3. Sayfa Haberleri

Afyon 3. sayfa: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Afyon sakızını saklama kaplarının ahşap kapaklarına gizlemişler

Afyon 3. sayfa haberi: İstanbul'da bir depoya yapılan operasyonda, yurt içi piyasasına sürülmek üzere hazır halde saklama kaplarının ahşap kapaklarına gizlenmiş 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul'da bir depoya yapılan operasyonda, yurt içi piyasasına sürülmek üzere hazır halde saklama kaplarının ahşap kapaklarına gizlenmiş 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen bir soruşturmada, Küçükçekmece'de yurt dışından ülkeye sokulan uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratına ulaştı. Alınan istihbaratı değerlendiren narkotik polisi, 19 Eylül'de söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depodaki paketler üzerinde özel eğitimli köpek ile inceleme yapan polis, hassas burunlu köpeğin bazı paketlere tepki vermesi üzerine ambalajlı kolileri açtı. Açılan paket içerisinde saklama cam kapların ahşap kapaklarına gizlenmiş 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı, ifade işlemleri için Narkotik Şubeye getirildi. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği ve ilerleyen günlerde savcılığa çıkarılacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik İstanbul 3. Sayfa Haberler

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