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Afyon 3. sayfa haberi | Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı

Afyon 3. sayfa haberi | Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı

Afyon haberler... Adıyaman'da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında ikamet eden 13 yaşındaki İ.Y., isimli kız çocuğunun üzerine çaydanlık devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan İ.Y., için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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