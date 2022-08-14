Afyon 3. sayfa haberi | Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı Afyon haberler... Adıyaman'da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında ikamet eden 13 yaşındaki İ.Y., isimli kız çocuğunun üzerine çaydanlık devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan İ.Y., için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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