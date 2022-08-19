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Afyon 3. sayfa haberi: Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi

Afyon 3. sayfa haberi: Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi

Afyon haberleri: Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis taklit ünlü deterjan markaları ile çay ürünleri ele geçirdi.

Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis taklit ünlü deterjan markaları ile çay ürünleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Marka Taklit Suçu) kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Canik ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 1 adet paketleme cihazı, 1 adet silikon tabancası, 2 adet elektrikli terazi ve 4 bin 539 adet taklit olduğu değerlendirilen çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve çay ürünleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

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