Afşin'de Yoğurt Satırının İçinde Tabanca ve Suça Konu Malzeme Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yapılan operasyonda, yoğurt satırının içerisine gizlenmiş çok sayıda tabanca, tabanca şarjörü ve suça konu malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğurt satırının içerisine gizlenmiş çok sayıda tabanca, tabanca şarjörü ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca Afşin'de bir eve düzenlenen operasyonda, yoğurt satırı içerisine gizlenmiş vaziyette 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca şarjörü ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ