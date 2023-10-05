Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin evinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek bulundu. Operasyon sonucunda yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afşin'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde ve Tabanca Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Afşin ilçesinde, icra edilen faaliyet esnasında, K.B (30), Y.A. (30) ve S.B (29), isimli şahısların üzerinde yaklaşık 4 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yaptıkları adli arama sonucu 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 83 fişek ile yaklaşık 2 kilogram kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ