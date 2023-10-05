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Afşin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kişiler üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ve 83 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.