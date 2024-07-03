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Afşin'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada kamyonetin refüje çıkması sonucu meydana gelen yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi, semt pazarı girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 43 ABZ 087 plakalı kamyonet aynı yönde seyir halinde bulunan başka bir araçla çarpıştı. Kazada 43 ABZ 087 plakalı kamyonet ters dönerek refüje çıktı. Kaza sonrası her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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