Afrin'de mülteci kampına roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Kuveyt Al Rahma köyündeki mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Kuveyt Al Rahma köyündeki mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Afrin ilçesinde bulunan Kuveyt Al Rahma köyünde bulunan bir mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından roketli saldırı düzenlendi. Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, hava saldırısının SDF ve İranlı militanların kontrolü altında bulunan Tel Rıfat bölgesinden yapıldığını aktardı. Saldırıda çok sayıda ev ve çadır da zarar gördü. - AFRİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuveyt Suriye 3. Sayfa Haberler

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