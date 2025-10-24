Haberler

Afganistan Uyruklu Hükümlü Yurt Dışına Kaçamadan Yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan Afganistan uyruklu A.R., 12 yıl 6 ay ceza ile arandığı tespit edildi. Yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edildi.

Hakkında 12 yıl 6 ay cezası bulunan Afganistan uyruklu hükümlü, yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü sınırlarında gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yakalanan göçmen şahıslardan birinin, yapılan parmak izi sorgusunda 12 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahsın Afganistan uyruklu A.R. olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com

