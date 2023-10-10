Afganistan uyruklu çobanı öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Afganistan uyruklu çobanı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal Körücek Mahallesi'nde 5 Ekim günü yaşanan olayda; mahallede çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Esed Abdillah, hayvanları otlatmak için gittiği arazide av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulunmuştu. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 'jandarmanın dedektifleri' Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet zanlısını tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ve JASAT ekipleri, cinayetin işlendiği silahı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılığın arasına gizlenmiş olarak buldu. İncelemenin devamında; cinayet şüphelisi olarak Afganistan uyruklu H.M.'yi gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda olayı itiraf eden cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ